CAS отклонил иск "Шахтера" против ФИФА из-за нового трансферного правила, которое лишило клуб легионеров

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск "Шахтера" против ФИФА по делу о возмещении ущерба, нанесенного донецкому клубу в результате решения ФИФА о разрешении легионерам чемпионата Украины в одностороннем порядке приостанавливать контракты со своими работодателями.

Об этом сообщается на официальном сайте CAS.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ФИФА решила ввести особое трансферное правило для иностранных игроков из УПЛ, а также чемпионата России. Этим футболистам разрешили в одностороннем порядке приостановить контракты со своими клубами до июня 2022 года. В июне ФИФА продлила срок действия правила еще на год – до июня 2023-го.

Воспользовавшись новым правилом ФИФА, "Шахтер" покинули почти все легионеры. Форвард Лассина Траоре стал единственным иностранным футболистом из тех, кто до начала полномасштабной войны выступал за "горняков", который решил продолжить защищать цвета донецкого клуба.

"Шахтер" утверждал, что новое правило ФИФА повлекло для клуба экономические потери и обратился к CAS с требованием от Международной федерации футбола возместить ущерб в размере 50 миллионов евро. Однако суд решил отклонить этот иск, подтвердив законность обжалуемого решения.

Добавим, что CAS также отклонил апелляцию российских клубов по аналогичному вопросу.

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