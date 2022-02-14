CAS позволил 15-летней российской фигуристке продолжить выступления на ОИ-2022, несмотря на обнаруженный допинг

Слушание по поводу ее дела длилось почти шесть часов.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, допинг-проба которой ранее показала положительный результат.

О соответствующем результате сообщает пресс-служба CAS.

Так, по решению CAS, которое длилось около шести часов, 15-летняя спортсменка сможет продолжать выступления на Олимпиаде и принять участие в дальнейших видах программы. Решение о санкциях против спортсменки и распределении медалей будет принято позже.

В приговоре суда указано, что Камила Валиева не будет отстранена от соревнований из-за "исключительных обстоятельств". В частности, потому, что, согласно правилам WADA, 15-летняя фигуристка является "защищенным лицом", поскольку ей еще нет 16 лет, а значит правило о временном устранении на нее не распространяется, а наказание может быть уменьшено. Также CAS заявил, что руководствовался принципами "честности, пропорциональности, неисправимого ущерба и относительного баланса интересов". Суд постановил, что запрет на выступление в Олимпийских играх "приведет к непоправимому ущербу в этих обстоятельствах", повторив тезис Олимпийского комитета России о том, что тесты Валиевой на Олимпиаде были чистыми.

Кроме того, суд назвал "серьезной проблемой" "несвоевременное сообщение о результатах антидопиногового теста" Валиевой, взятого еще в декабре прошлого года, что помешало спортсменке воспользоваться полноценной юридической поддержкой.

Ранее говорилось о том, что положительная допинг-проба Валиевой была взята 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. 8 февраля (уже после командного турнира на Олимпиаде) аккредитованная лаборатория WADA в Швеции обнаружила в пробе Валиевой триметазидин, являющийся аналогом всем известного мельдония. Поэтому фигуристка была временно отстранена от соревнований, тренировок и другой спортивной деятельности. Впрочем, РУСАДА (российская национальная антидопинговая организация, прим.) удалось отменить отстранение юной фигуристки.

Сейчас церемонию награждения по фигурному катанию, где команда ОКР с Валиевой во главе выиграла "золото", поставили на паузу из-за этой ситуации с допингом.

Добавим, что Россия отстранена от участия в Олимпийских играх из-за систематического нарушения антидопинговых правил. В Пекине россиянам запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг. Название страны заменили аббревиатурой сборной ОКР, то есть сборной Олимпийского Комитета России.

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