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Целился в арбитра игрушечным пистолетом: в Венгрии футболист получил пожизненный "бан" за причудливую выходку

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
258
Время на прочтение
1 мин
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Целился в арбитра игрушечным пистолетом: в Венгрии футболист получил пожизненный "бан" за причудливую выходку

Kisalföld

Неудачная шутка стоила Кристиану Тоту карьеры.

Курьезный случай произошел в третьем по силе футбольном дивизионе Венгрии. Игрок одной из команд Кристиан Тот во время матча направлял на бокового арбитра игрушечный пистолет.

В один момент Тот взял у своего сына игрушечный пистолет и прицелился им в рефери. Соответствующее фото разлетелось соцсетями.

Kisalföld / ©
Kisalföld

Судьи заметили нелепый поступок Кристиана и записали его в протокол поединка, однако не расценили это как угрозу. В свою очередь, Дисциплинарный комитет оказался не таким снисходительным к действиям игрока и решил пожизненно отстранить Тота от футбола, сообщает Nemzeti Sport.

После строгого вердикта Кристиан заверил, что просто хотел пошутить и не подумал о последствиях своей выходки.

"Я просто пошутил. Не было намерения нанести кому-то вред. Это был пластиковый игрушечный пистолет, ничего особенного. Но я и подумать не мог, что это приведет к таким последствиям. Получилось очень тупо", – заявил игрок.

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Дата публикации
Просмотры
258
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