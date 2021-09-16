Цена измены: скандальному украинскому боксеру предложили "кругленькую" сумму за российское гражданство

Иван Редкач еще не дал свой ответ.
Украинский боксер Иван Редкач, которого ранее поймали на лжи из-за фейкового тату с изображением Владимира Зеленского, сообщил, что ему предложили за деньги взять российское гражданство.
Об этом 35-летний спортсмен родом из Сумской области рассказал у себя в Instagram.
"Предложили российское гражданство за 500 тысяч долларов. Вы что скажете, взять или отказаться? Вы бы взяли? Свой ответ скажу завтра", - написал Редкач под фото, где держит американский и российский паспорта.
- Редкач на профессиональном ринге провел 31 поединок: одержад 23 победы (18 нокаутом), потерпел 6 поражений и один раз свел бой к ничьей. Еще один поединок был признан несостоявшимся.
- В своем последнем бою Иван скандально проиграл американцу Реджису Прогрейсу. Сначала американцу присудили победу техническим решением, однако позже комиссия изменила исход поединка на выигрыш боксера из США техническим нокаутом.