Цена измены: скандальному украинскому боксеру предложили "кругленькую" сумму за российское гражданство

Иван Редкач еще не дал свой ответ.

Украинский боксер Иван Редкач, которого ранее поймали на лжи из-за фейкового тату с изображением Владимира Зеленского, сообщил, что ему предложили за деньги взять российское гражданство.

Об этом 35-летний спортсмен родом из Сумской области рассказал у себя в Instagram.

"Предложили российское гражданство за 500 тысяч долларов. Вы что скажете, взять или отказаться? Вы бы взяли? Свой ответ скажу завтра", - написал Редкач под фото, где держит американский и российский паспорта.

Редкач на профессиональном ринге провел 31 поединок: одержад 23 победы (18 нокаутом), потерпел 6 поражений и один раз свел бой к ничьей. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

В своем последнем бою Иван скандально проиграл американцу Реджису Прогрейсу. Сначала американцу присудили победу техническим решением, однако позже комиссия изменила исход поединка на выигрыш боксера из США техническим нокаутом.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Редкач оскорбил украинцев, назвав их "нищими в душе".

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