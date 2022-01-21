Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Цена незабитого пенальти: дом африканского футболиста штурмуют разъяренные фанаты

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Цена незабитого пенальти: дом африканского футболиста штурмуют разъяренные фанаты

Фанаты сборной Сьерра-Леоне / Associated Press

Промах игрока стоил сборной Сьерра-Леоне путевки в плей-офф континентального первенства.

Нападающий сборной Сьерра-Леоне Кэй Камара столкнулся с серьезной опасностью после решающего матча группового этапа Кубка африканских наций против Экваториальной Гвинеи.

На 85-й минуте 37-летний форвард не забил пенальти в ворота соперников. Сборная Сьерра-Леоне проиграла со счетом 0:1 и не сумела пробиться в плей-офф турнира.

Болельщики отреагировали на ошибку Камары радикально. Сразу после матча они обступили дом футболиста, желая возмездия - на пути у фанатов стала полиция, чтобы помешать незаконным действиям.

Ранее ТСН Проспорт писал, что в матче Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне вратарь ивуарийцев пропустил мегакурьезный гол, видео быстро разлетелось соцсетями.

Читайте также:

Звезда "Арсенала" покинул Кубок Африки из-за проблем с сердцем

Перепутал поле с рингом: на Кубке Африки футболист отправил соперника в нокаут и получил удаление (видео)

Конфуз на Кубке Африки: организаторы трижды не смогли включить гимн одной из команд (видео)

Следующая публикация