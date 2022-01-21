Цена незабитого пенальти: дом африканского футболиста штурмуют разъяренные фанаты

Промах игрока стоил сборной Сьерра-Леоне путевки в плей-офф континентального первенства.

Нападающий сборной Сьерра-Леоне Кэй Камара столкнулся с серьезной опасностью после решающего матча группового этапа Кубка африканских наций против Экваториальной Гвинеи.

На 85-й минуте 37-летний форвард не забил пенальти в ворота соперников. Сборная Сьерра-Леоне проиграла со счетом 0:1 и не сумела пробиться в плей-офф турнира.

Болельщики отреагировали на ошибку Камары радикально. Сразу после матча они обступили дом футболиста, желая возмездия - на пути у фанатов стала полиция, чтобы помешать незаконным действиям.

Политика является текущей защитой дома Kei Kamara в Фритаун, Sierra Leone. Fans является angry po he missed penalty today #TeamSierraLeone defeat to #TeamEquatorialGuinea. Angry fans ведутся от attack his house. pic.twitter.com/Wu8prNSOwK – T. Kla Wesley Jr. (@WesleyKla) January 20, 2022

Ранее ТСН Проспорт писал, что в матче Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне вратарь ивуарийцев пропустил мегакурьезный гол, видео быстро разлетелось соцсетями.

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