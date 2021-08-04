Цена олимпийского "золота": сколько Беленюк заработал за победу на Играх в Токио

Цена олимпийского "золота": сколько Беленюк заработал за победу на Играх в Токио

Борец греко-римского стиля получит вознаграждение от государства за золотую медаль Олимпиады.

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал "золото" Олимпийских игр-2020 в Токио.

В финале веса до 87 кг 30-летний депутат украинского парламента победил Виктора Лоринца (Венгрия) со счетом 5:1.

Это первая золотая медаль Украины на Олимпиаде в Токио. За такое прославление Украины на международной арене Беленюк получит вознаграждение от государства. За олимпийское "золото" украинским спортсменам предусмотрено 125 тысяч долларов.

Отметим, что за "серебро" наши спортсмены получат 80 тысяч долларов, а за "бронзу" - 55 тысяч долларов. Такие же суммы получали украинские олимпийцы на летних Играх в 2016 году и зимних в 2014 и 2018 годах..

Призовые за медали на Олимпиаде-2020:

"Золото" - 125 тысяч долларов (3,3 млн грн)

- 125 тысяч долларов (3,3 млн грн) "Серебро" - 80 тысяч долларов (2,2 млн грн)

- 80 тысяч долларов (2,2 млн грн) "Бронза" - 55 тысяч долларов (1,5 млн грн)

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Теперь в копилке Украины на Олимпиаде в Токио 11 медалей - одна золотая, две серебряные и 8 бронзовых.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 4 августа в нашей онлайн-трансляции.

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