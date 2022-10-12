Цена спасительного гола: футболисту "Реала" наложили 20 швов после матча с "Шахтером" в Лиге чемпионов (фото)

Антонио Рюдигер столкнулся с Анатолием Трубиным, когда забивал в ворота "горняков".

Защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер серьезно пострадал во время матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

29-летний немецкий футболист сравнял счет на последней минуте компенсированного времени. Рюдигер откликнулся на подачу Тони Крооса и головой направил мяч в сетку ворот "горняков", но сразу после этого столкнулся с голкипером "Шахтера" Анатолием Трубиным.

В результате столкновения защитник "сливочных" получил рассечение - кровь залила его лицо и футболку. Досталось в этом эпизоде и Трубину. Обоим игрокам врачи долгое время оказывали помощь и перевязали головы.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сообщил, что по итогам инцидента Рюдигеру наложили 20 швов. Теперь его ждет медицинское обследование, которое покажет, удалось ли немцу избежать перелома.

Сам герой эпизода в соцсетях опубликовал фото с перевязанной головой и поблагодарил болельщиков, которые волновались за его здоровье.

"Что нас не убивает, то делает нас сильнее. Со мной все хорошо, спасибо всем вам за сообщения", - написал Рюдигер в Twitter.

Dün akşam Shakhtar Donetsk kalecisi Trubin ile çarpışan Rüdiger'in son durumu. pic.twitter.com/ZWFI7MZDpD — SPOR (@yenisafakspor) октябрь 12, 2022

Видео гола Рюдигера

Из-за полномасштабного вторжения России на украинские территории номинально домашний для "Шахтера" поединок против "Реала" прошел на стадионе польской "Легии" в Варшаве. Встреча завершилась вничью - 1:1 . "Горняки" вели в счете благодаря голу Александра Зубкова, но на последних секундах драматично упустили победу.

Шахтер - Реал: турнирное положение после матча

После четырех туров "Шахтер" с пятью очками находится на третьем месте в своей группе. Лидирует "Реал" с 10 баллами, который уже вышел в плей-офф . РБ "Лейпциг" с шестью пунктами занимает второе место, а "Селтик" с одним очком замыкает квартет.

. РБ "Лейпциг" с шестью пунктами занимает второе место, а "Селтик" с одним очком замыкает квартет. Поединки 5-го тура группового раунда ЛЧ состоятся 25 октября: "Селтик" - "Шахтер", РБ "Лейпциг" - "Реал".

В 1/8 финала Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах сразятся за путевки в 1/8 финала с командами, ставшими вторыми в квартетах ЛЕ.

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