Центральный матч 5-го тура УПЛ "Кривбасс" – "Шахтер" не доиграли из-за длительной воздушной тревоги

Центральный матч 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25 между "Кривбассом" и "Шахтером" не доиграли 1 сентября из-за длительной воздушной тревоги.

Об этом сообщила пресс-служба криворожского клуба. Дата возобновления поединка станет известна позже.

"Из-за длительной воздушной тревоги в Днепропетровской области поединок "Кривбасс" – "Шахтер" сегодня не продолжится. Команды доиграют в одну из резервных дат в календаре УПЛ. Все приобретенные билеты на сегодняшний матч будут действовать в следующий раз", – говорится в посте на странице "Кривбасса" в Facebook.

Поединок на стадионе "Горняк" в Кривом Роге начался в 18:00 по киевскому времени. На 50-й минуте встреча была прервана в связи с опасностью ракетного удара со стороны российских оккупантов.

На тот момент "горняки" вели в счете 0:1 благодаря голу Тараса Степаненко на 40-й минуте.

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