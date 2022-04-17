Цензура во всей красе: на российском канале в очередной раз прервали трансляцию матча Бундеслиги

Цензура во всей красе: на российском канале в очередной раз прервали трансляцию матча Бундеслиги

В России продолжают заявлять, что "спорт вне политики".

В рамках 30-го тура чемпионата Германии "Арминия" на своем поле принимала "Баварию".

Официальный транслятор матчей Бундеслиги в России "Матч ТВ" прекратил показ встречи на территории страны-агрессорки в середине первого тайма, сообщает Трибуна.

Во время трансляции в эфир попадали кадры с баннерами в поддержку Украины и против войны, которую Россия развязала на территории нашей страны.

Комментатор объявил, что трансляция не продолжится, потому что канал придерживается принципа "спорт вне политики".

Отметим, что поединок завершился победой "Баварии" со счётом 3:0.

Напомним, что аналогичные ситуации произошли во время трансляции в России матча между дортмундской "Боруссией" и "РБ Лейпцигом" (1:4), а также поединком "Боруссией" Менхенгладбах и "Майнцем" (1:1).

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