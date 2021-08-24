Церемония открытия Паралимпиады-2020: как шагала по Олимпийскому стадиону в Токио сборная Украины

Церемония открытия Паралимпиады-2020: как шагала по Олимпийскому стадиону в Токио сборная Украины

Сине-желтый флаг несли два атлета.

В Токио состоялась церемония открытия летних Паралимпийских игр-2020.

Участие в соревнованиях примут 4400 спортсменов со 168 стран мира, которые разыграют 540 комплектов наград в 22 видах спорта. Сборная Украины выступит в Токио в составе 143 атлетов, которые будут выступать в 15 видах спорта.

На самой церемонии открытия соревнований "сине-желтые" вышли в числе первых. Флаг Украины доверили нести титулованным пловцам Виктору Смирнову и Елизавете Мерешко.

Впервые в истории проведения Игр страны-участницы имели сразу два знаменосца - женщину и мужчину. Это связано с активной позицией МОК по отстаиванию принципов гендерного равенства.

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Вашему вниманию фотографии того, как шагала по стадиону сборная Украины.

Скріншот відео

Скріншот відео

Скріншот відео

Скріншот відео

Скріншот відео

Паралимпийские игры-2020 в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины будут защищать 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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