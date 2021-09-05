Церемония закрытия Паралимпиады-2020 в Токио: яркие фото грандиозного шоу

Паралимпийские игры в столице Японии продолжались с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

В воскресенье, 5 сентября, в Токио проходит торжественная церемония закрытия Паралимпийских игр-2020. Она началась в 14:00 по киевскому времени и завершится через несколько часов.

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Традиционно, Игры будут официально объявлены закрытыми после погашения олимпийского огня. Столица Японии передаст эстафету Парижу, который в 2024 году примет следующие Олимпийские и Паралимпийские игры.

Церемония закрытия Паралимпийских игр сопровождается фейерверками, танцевальным и певческим шоу, парадом команд и атлетов, выступлениями официальных лиц, а также награждением лучших спортсменов по итогам соревнований.

Вашему вниманию яркие фото с церемонии закрытия Паралимпиады в Токио.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

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Паралимпийские игры-2020 в Токио продолжались с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Украинские паралимпийцы в столице Японии завоевали 98 наград: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. Наша команда заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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