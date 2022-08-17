"Чаще использует яйца": легендарный боксер назвал своего фаворита реванша Усик — Джошуа

Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя предсказывает чемпиону мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александру Усику победу в реванше с британцем Энтони Джошуа.

Многократный экс-чемпион мира в полусреднем весе Оскар Де Ла Хойя высказался о предстоящем реванше между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

"На самом деле, мне кажется, что второй раз Усик, вероятно, легче победит Джошуа.

У Усика сильнее развит инстинкт убийцы. Если Александр окажется в нокдауне, то поднимется и нокаутирует тебя благодаря своему мужеству. И дело не в мужестве, потому что оно есть у каждого бойца, выходящего на ринг. Но это что-то вроде жесткости, а в общем – это яйца. Вот что это. Конечно, у обоих ребят есть яйца, но я думаю, что Александр использует их чаще", — сказал Де Ла Хойя в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что нужно знать о бое-реванше между Усиком и Джошуа.

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