"Часть моих мечтаний": известный португальский тренер хочет возглавить сборную Украины

Паулу Фонсека / © Associated Press

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" и действующий наставник французского "Лиона" Паулу Фонсека заявил о желании вернуться в Украину и снова возглавить "горняков" или работать с национальной сборной нашей страны.

Об этом португальский тренер рассказал в интервью L'Équipe.

"Да, я люблю Киев, я люблю Украину. Я хотел бы вернуться в Украину, чтобы работать, чтобы помочь этой стране, развивать футбол, который имеет огромный потенциал. Я бы очень хотел возглавить национальную сборную или вернуться в "Шахтер". Это часть моих мечтаний на будущее. Я не знаю, когда именно, но я люблю Украину, украинцев. И я чувствую, что в какой-то степени должен отблагодарить за все, что они мне дали", — сказал Фонсека.

Фонсека возглавлял Шахтер в 2016-2019 годах. Вместе с донецким клубом португальский специалист по три раза выиграл чемпионат и Кубок Украины, а также один раз триумфовал в Суперкубке страны.

Его жена – украинка Екатерина, пара воспитывает двоих детей. Португалец неоднократно высказывался в поддержку Украины во время полномасштабного российского вторжения.