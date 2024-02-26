Частично удовлетворили апелляцию: "Эвертону" смягчили наказание за нарушение финансового фейр-плей

Независимый апелляционный совет рассмотрел апелляцию "Эвертона" украинского защитника Виталия Миколенко на решение лишить клуб 10 очков в английской Премьер-лиге (АПЛ) сезона-2023/24 за нарушение правил финансового фейр-плей.

Как сообщается на официальном сайте АПЛ, "ирискам" уменьшили количество снятых очков с 10 до 6.

Таким образом, мерсисайдскому клубу вернули 4 очка в турнирной таблице текущего розыгрыша чемпионата Англии.

После возвращения четырех зачетных пунктов у команды Миколенко стало 25 баллов. Это позволило подопечным Шона Дайча подняться в таблице с 17-го места на 15-е. Отрыв "ирисок" от зоны вылета вырос до 5 очков.

К слову, в следующем туре АПЛ мерсисайдский клуб 2 марта будет принимать "Вест Хэм".

Напомним, в ноябре прошлого года "Эвертон" признали виновным в нарушении Правил прибыльности и устойчивого развития (PSRs) Премьер-лиги. Независимая комиссия выяснила, что "ириски" нарушили PSRs в период, который заканчивается сезоном-2021/22.

Комиссия установила, что расчеты клуба за соответствующий период привели к убыткам в размере 124,5 миллионов фунтов – разрешенный лимит составляет 106 миллионов фунтов.

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