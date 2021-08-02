Чехия готова предоставить убежище белорусской легкоатлетке, которую хотели силой вывезти из Токио в Минск

Помощь Тимановской предложило также посольство Польши в Японии.
Чехия готова предоставить политическое убежище белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которую накануне хотели силой вывезти из Токио в Минск.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 2 августа.
Отмечается, что по данным информагентства Reuters, сегодня, 2 августа, атлетка может попросить политическое убежище у Австрии или Германии.
Скандал вокруг белорусской легкоатлетки разгорелся 1 августа. По словам 24-летней спортсменки, в белорусском тренерском штабе разозлились из-за ее сообщение в соцсетях. Атлетка раскритиковала руководство за попытки заставить ее бежать эстафету, хотя она специализируется на коротких дистанциях.
Оказалось, что за Беларусь в эстафете никому выступать: трех спортсменок не допустили к соревнованиям из-за отсутствия тестов на допинг. Тимановская заявила, что не отказала бы тренерам, если бы те попросили. Но на соревнования фамилию атлетики внесли без ее ведома. На сообщение в соцсетях белорусские тренеры приказали Тимановской собирать вещи и силой увезли ее в аэропорт. Там она обратилась к японской полиции. На самолет девушка так и не села, где сейчас находится спортсменка, японская полиция не сообщает.
В свою очередь Национальный олимпийский комитет Беларуси заявил, что спортсменка не будет участвовать в соревнованиях из-за эмоционально-психологического состояния.