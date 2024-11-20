Чехия обыграла Грузию и из группы Украины поднялась в элитный дивизион Лиги наций (видео)

Чешская команда финишировала на первом месте в квартете, где также соревновались украинцы.

Сборная Чехии обыграла команду Грузии в домашнем матче последнего 6-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Поединок в Оломоуке на стадионе "Андрув" завершился со счетом 2:1 .

Хозяева вышли вперед уже на 3-й минуте – забил Певел Шульц. На 24-й минуте преимущество чехов удвоил Адам Гложек.

Во втором тайме грузины на 60-й минуте сократили отставание до минимума благодаря голу Жоржа Микаутадзе, но спастись от поражения подопечные Вилли Саньоля не сумели.

Обзор матча Чехия – Грузия

В параллельном матче группы B1 сборная Украины на выезде победила команду Албании. Встреча в Тиране завершилась со счетом 1:2 в пользу подопечных Сергея Реброва.

Чехия (11 очков) завоевала первое место в этом квартете и вышла в элитный дивизион Лиги наций. Украина (8 баллов) финишировала на второй строчке и сыграет в плей-офф за путевку в Дивизион А. Грузия (7 пунктов) стала третьей и посоревнуется в плей-офф за сохранение прописки в Дивизионе B. Албания (7 очков) заняла последнюю позицию и вылетела в Дивизион C.

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