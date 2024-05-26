Чехия одолела Швейцарию и выиграла домашний чемпионат мира-2024 по хоккею

Сборная Чехии стала победителем чемпионата мира по хоккею-2024 в элитном дивизионе. В финальном матче турнира чехи победили команду Швейцарии со счетом 2:0 .

Обе шайбы чешская команда забросила в третьем периоде. На его экваторе хозяев мирового первенства вывел вперед Давид Пастрняк. Второй раз в этом поединке чехи отличились уже на последней минуте, когда Давид Кампф забил в пустые ворота.

Добавим, что в полуфинале чехи разбили Швецию (7:3), а швейцарцы в серии буллитов одолели прошлогодних чемпионов, Канаду (3:2).

Для сборной Чехии это седьмая победа на чемпионате мира по хоккею и первая за последние 14 лет. Швейцария в четвертый раз играла в финале планетарного первенства по хоккею, но ни разу так и не выиграла "золото".

"Бронзу" ЧМ-2024 по хоккею завоевали шведы, которые в матче за третье место обыграли канадцев со счетом 4:2.

Отметим, что в начале мая сборная Украины выиграла ЧМ-2024 по хоккею в третьем по силе дивизионе (ІВ) и завоевала повышение в классе. В следующем году "сине-желтые" будут соревноваться во втором по рангу дивизионе (IA) мирового первенства.

Напомним, ЧМ-2023 в элитном дивизионе выиграла сборная Канады, победившая в финале Германию. В матче за "бронзу" Латвия обыграла США, впервые в истории завоевав медали мирового первенства по хоккею.

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