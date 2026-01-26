Чехия – Украина: где смотреть и прогноз букмекеров на матч Евро-2026 по футзалу

Сборная Украины по футзалу / © Ассоциация футзала Украины

В среду, 28 января, сборная Украины по футзалу сыграет против команды Чехии в матче заключительного, 3-го тура группового этапа Евро-2026.

Поединок состоится в латвийском городе Рига. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

В стартовом туре чемпионата Европы украинцы сенсационно уступили Армении (1:2), после чего победили Литву (4:1). Чехи сыграли вничью с Литвой (3:3), а затем проиграли армянам (4:5).

После 2-го тура сборная Украины (3 очка) занимает вторую ступеньку своего квартета и из-за поражения от армян потеряла шансы на первое место. Армения (6 очков) досрочно вышла в четвертьфинал с первой позиции, ведь в случае равенства очков будет превосходить нашу команду благодаря победе в очной встрече.

Для выхода в плей-офф со второго места подопечным Александра Косенко нужно не проиграть Чехии в последнем туре.

Турнирная таблица группы сборной Украины на Евро-2026 по футзалу / © Ассоциация футзала Украины

Где смотреть матч Чехия – Украина

Матч Чехия – Украина в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Трансляция поединка также будет доступна для просмотра на телеканале "MEGOGO Спорт" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Прогноз букмекеров на матч Чехия – Украина

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают сборную Украины. На победу "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 1,40. Ничья – 5,87. Выигрыш чехов станет сенсацией – 4,82.

Если сборная Украины сможет пробиться в четвертьфинал Евро-2026 по футзалу, то там сыграет с победителем группы A, где выступают Франция, Хорватия, Латвия и Грузия.

Напомним, что на предыдущем чемпионате Европы, который состоялся в 2022 году, украинцы заняли четвертое место, в матче за "бронзу" уступив Испании со счетом 1:4.

Лучшим результатом нашей команды на футзальном Евро являются серебряные медали 2001-го и 2003 годов.

"Сине-желтые" являются действующими бронзовыми призерами чемпионата мира по футзалу. В матче за третье место на Мундиале-2024 сборная Украины разгромила Францию со счетом 7:1.