Чехия – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги наций

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины проведет матч 2-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против национальной команды Чехии.

Поединок состоится на "Эден Арене" в чешской Праге. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В новом розыгрыше Лиги наций команда Сергея Реброва выступает в Дивизионе B, где ее соперниками являются Чехия, Грузия и Албания. В стартовом туре Украина проиграла Албании (1:2), а Грузия уничтожила Чехию (4:1).

Где смотреть матч Чехия – Украина

Матч Чехия – Украина в прямом эфире можно посмотреть на местных телеканалах Суспильного, кроме OTT-сервисов. В Интернете поединок эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Текстовая онлайн-трансляция матча Чехия – Украина будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Чехия – Украина

Фаворитом поединка букмекеры считают сборную Чехии. На победу чехов принимаются ставки с коэффициентом 2,30. Ничья – 3,45. Выигрыш украинцев – 3,30.

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