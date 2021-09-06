Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Чехия - Украина: где смотреть и ставки букмекеров на товарищеский матч

Дата публикации
Просмотры
120
Чехия - Украина: где смотреть и ставки букмекеров на товарищеский матч

facebook.com/uafukraine

"Сине-желтые" сыграют третий поединок за восемь дней.

В среду, 8 сентября, сборная Украины проведет товарищеский матч против национальной команды Чехии.

Команды сыграют на стадионе "Дусан Арена" в Пльзене. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

Читайте также: Петраков избавился от 7 футболистов после матча с Францией

Где смотреть матч Чехия - Украина

В прямом эфире поединок будут транслировать телеканалы "Украина" и "Футбол 1". На ТСН Проспорт будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

Прогнозы букмекеров на матч Чехия - Украина

Букмекеры считают украинскую сборную не явным фаворитом в поединке. На победу "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 2.65. Ничья - 3.35. На победу чехов - 2.78.

Следующая публикация