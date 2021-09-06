Чехия - Украина: где смотреть и ставки букмекеров на товарищеский матч

Чехия - Украина: где смотреть и ставки букмекеров на товарищеский матч

"Сине-желтые" сыграют третий поединок за восемь дней.

В среду, 8 сентября, сборная Украины проведет товарищеский матч против национальной команды Чехии.

Команды сыграют на стадионе "Дусан Арена" в Пльзене. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Где смотреть матч Чехия - Украина

В прямом эфире поединок будут транслировать телеканалы "Украина" и "Футбол 1". На ТСН Проспорт будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

Прогнозы букмекеров на матч Чехия - Украина

Букмекеры считают украинскую сборную не явным фаворитом в поединке. На победу "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 2.65. Ничья - 3.35. На победу чехов - 2.78.

1 сентября сборная Украины в матче отборочного турнира ЧМ-2022 драматически сыграла вничью с Казахстаном (2:2).

(2:2). 4 сентября "сине-желтые" в Киеве поделили очки с французами (1:1).

(1:1). Чехи перед матчем с Украиной обыграли Беларусь (1:0) и разгромно проиграли Бельгии (0:3).

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