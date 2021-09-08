Чехия - Украина: "сине-желтые" объявили стартовый состав на третий за восемь дней поединок

Игра начнется в 21:45.
Сборная Украины объявила стартовый состав на товарищеский матч против национальной команды Чехии.
Украина: Бойко, Корниенко, Сирота, Кривцов, Качараба, Тымчик, Зубков, Зинченко, Макаренко, Ярмоленко, Сикан.
Запасные: Ризнык, Соболь, Конопля, Караваев, Булеца, Шапаренко, Кочергин, Яремчук.
Поединок состоится на стадионе "Дусан Арена" в Пльзене. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Чехия - Украина.
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- 1 сентября сборная Украины в матче отборочного турнира ЧМ-2022 драматически сыграла вничью с Казахстаном (2:2).
- 4 сентября "сине-желтые" в Киеве поделили очки с французами (1:1).
- Чехи перед матчем с Украиной обыграли Беларусь (1:0) и разгромно проиграли Бельгии (0:3).