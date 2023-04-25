"Человек третьего сорта": российскую теннисистку не пустили на рейс польской авиакомпании

Виталия Дяченко посетовала из-за того, что не смогла полететь на турнир во Франции.

Российская теннисистка Виталия Дяченко не смогла вылететь из Египта на турнир во Францию из-за отказа польской авиакомпании Lott Airlines обслуживать клиентку с паспортом РФ.

Об этом спортсменка из страны-агрессора рассказала на своей странице в Instagram.

"Мне отказали в вылете на турнир на Корсику авиакомпанией LOT Airlines в направлении Каир – Варшава – Ницца, потому что я владелица российского паспорта. Правила авиакомпании – запретить россиянам летать рейсами Lott Airlines!", – написала теннисистка.

Дяченко также добавила, что у нее были письма поддержки от WTA и ее отца, который родился в Украине и работает в ООН. Однако это не убедило польскую авиакомпанию, в результате чего теннисистка не смогла попасть на турнир.

"Конец истории: ночевала в аэропорту, со мной обращались как с человеком третьего сорта, потратила пару тысяч евро. К сожалению, у меня нет возможности попасть на турнир, поскольку нет маршрута из-за авиакомпаний, которые не перевозят россиян. В конце концов, я не могу выступить на турнире, и единственный вариант – вернуться домой и пропустить еще одну игровую неделю из-за этой ситуации", – пожаловалась россиянка.

Ранее сообщалось, что знаменитый британский теннисист Энди Маррей осудил допуск россиян и белорусов к Wimbledon-2023.

Читайте также:

Известная украинская теннисистка объявила о помолвке со своим тренером (фото)

"Держите пропаганду подальше": Кулеба призвал не допускать россиян и белорусов к Wimbledon

"Это просто политика?": Долгополов эмоционально отреагировал на казнь россиянами украинского пленника