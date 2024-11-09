Челси – Арсенал: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ

В воскресенье, 10 ноября, "Челси" Михаила Мудрика будет принимать "Арсенал" Александра Зинченко в центральном матче 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Лондонское дерби между командами украинских футболистов состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

После десяти туров "Челси" и "Арсенал" являются соседями в таблице АПЛ. Имея по 18 очков, "пенсионеры" и "канониры" располагаются на четвертой и пятой позициях соответственно.

Где смотреть матч Челси – Арсенал

В Украине матч "Челси" – "Арсенал" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Челси – Арсенал

Совершенно незначительным фаворитом поединка букмекеры считают "Арсенал". На победу команды Микеля Артеты можно поставить с коэффициентом 2,57. Ничья – 3,50. Выигрыш подопечных Энцо Марески – 2,76.

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