Челси – Арсенал: где смотреть и ставки букмекеров на матч Мудрика против Зинченко в АПЛ

"Пенсионеры" и "канониры" сразятся в центральном поединке 9-го тура чемпионата Англии.
В субботу, 21 октября, "Челси" примет "Арсенал" в центральном матче 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
Поединок состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
Отметим, что в составе обеих команд играют украинцы: за "Челси" выступает Михаил Мудрик, а цвета "Арсенала" защищает Александр Зинченко.
После восьмого тура "Челси" с 11 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. В предыдущем туре "синие" разбили "Бернли" со счетом 4:1.
"Арсенал" с 20 баллами располагается на второй позиции, уступая лидеру "Тоттенхэму" только по дополнительным показателям. В прошлом туре "канониры" одержали победу над "Манчестер Сити" (1:0).
Где смотреть матч Челси – Арсенал
На территории Украины поединок девятого тура АПЛ между "Челси" и "Арсеналом" можно посмотреть только на OTT-платформе Setanta Sports.
На телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+ трансляция матча не запланирована.
Прогнозы букмекеров на матч Челси – Арсенал
Букмекеры считают фаворитом грядущего поединка "Арсенал". На победу команды Микеля Артеты можно поставить с коэффициентом 2,34. Ничья – 3,60. Выигрыш подопечных Маурисио Почеттино – 3,35.
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