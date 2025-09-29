Челси – Бенфика: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Георгий Судаков / © "Бенфика"

Во вторник, 30 сентября, английский "Челси" примет португальскую "Бенфику" в матче второго тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первом туре Лиги чемпионов лондонский клуб уступил немецкой "Баварии" (1:3). А лиссабонцы сенсационно проиграли азербайджанскому "Карабаху" (2:3), после чего Бруну Лаже на посту главного тренера команды заменил Жозе Моуринью.

Отметим, что в составе "Бенфики" выступают два украинца – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков. В то же время отстраненный из-за допинга украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик точно не сыграет в этом матче.

Где смотреть матч Челси – Бенфика

В Украине поединок "Челси" – "Бенфика" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Ставки букмекеров на матч Челси – Бенфика

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают клуб АПЛ. На победу подопечных Энцо Марески можно поставить с коэффициентом 1,67. Ничья – 4,20. Выигрыш португальского клуба – 4,95.

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.