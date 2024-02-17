"Челси" без Мудрика не удержал победу над "Манчестер Сити" в матче 25-го тура АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика в центральном матче 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 1:1 .

Первыми в этой встрече забили "пенсионеры". Под занавес первого тайма Рахим Стерлинг забил после передачи Николаса Джексона.

Однако в конце игры команда Хосепа Гвардиолы сумела отыграться. Гол Родри на 83-й минуте принес "горожанам" ничью.

Мудрик попал в заявку на этот матч, но со скамейки для запасных на поле так и не вышел.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Челси"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Челси" (35 очков) занимает десятое место в АПЛ. "Манчестер Сити" (53 балла) идет на третьей позиции, отставая на два пункта от "Арсенала" украинца Александра Зинченко и на четыре от лидирующего "Ливерпуля". В то же время подопечные Гвардиолы имеют один поединок в запасе.

20 февраля "Манчестер Сити" дома проведет перенесенный матч 18-го тура АПЛ против "Брентфорда" украинца Егора Ярмолюка. В свою очередь, "Челси" 25 февраля сойдется с "Ливерпулем" в финале Кубка английской лиги.

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