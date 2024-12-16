"Челси" без Мудрика обыграл "Брентфорд" с Ярмолюком и закрепился на второй строчке АПЛ (видео)

"Челси" одолел "Брентфорд" в домашнем матче 16-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 2:1 .

"Синие" открыли счет в конце первого тайма – Марк Кукурелья замкнул подачу Нони Мадуэке на 43-й минуте встречи.

Во втором тайме команда Энцо Марески увеличила свое преимущество. На 80-й минуте Николас Джексон превратил во взятие ворот передачу Энцо Фернандеса.

На последней минуте основного времени "пчелы" сократили отставание – Бриан Мбемо нанес точный удар, воспользовавшись ассистом от Кевина Шаде.

Однако избежать поражения гости не сумели. Добавим, что уже после финального свистка Кукурелья умудрился заработать удаление, получив вторую желтую карточку.

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик остался вне заявки на матч из-за болезни. А вот украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и отыграл 75 минут.

Обзор матча "Челси" – "Брентфорд"

Для "Челси" это пятая победа подряд в чемпионате Англии. Команда Марески (34 очка) продолжает занимать второе место в АПЛ и всего на 2 балла отстает от лидера "Ливерпуля", который сыграл на матч меньше.

"Брентфорд" после поражения от "пенсионеров" с 23 пунктами опустился на 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.

В следующем туре АПЛ команда Мудрика 22 декабря на выезде сыграет против "Эвертона" украинского защитника Виталия Миколенко. Перед этим "синие" 19 декабря примут ирландский "Шэмрок Роверс" в матче заключительного тура основного раунда Лиги конференций.

"Брентфорд" 18 декабря в гостях сразится с "Ньюкаслом" в четвертьфинале Кубка лиги. Затем команда Томаса Франка 21 декабря дома встретится с "Ноттингемом" в АПЛ.

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