"Челси" без Мудрика обыграл "Лестер" и приблизился к лидерам АПЛ (видео)

Украинец провел весь матч на скамейке для запасных.

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на выезде одержал победу над "Лестером" в стартовом поединке 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Встреча на "Кинг Пауэр Стэдиум" в Лестере завершилась со счетом 1:2 .

На 15-й минуте матча лондонцы открыли счет усилиями Николаса Джексона. На 32-й минуте встречи гости могли удвоить свое преимущество, но гол Нони Мадуэке был отменен после просмотра видеоповтора (VAR) из-за офсайда.

Во втором тайме подопечные Энцо Марески увеличили свой гандикап – на 75-й минуте отличился Энцо Фернандес.

Однако без нервов для фанатов "пенсионеров" в конце игры не обошлось. На 90+5-й минуте Джордан Аю реализовал пенальти и подарил "лисам" надежду на спасение.

Однако "Челси" все же удержал победный счет. Отметим, что Мудрик провел весь матч на скамейке для запасных.

Обзор матча "Лестер" – "Челси"

После этой победы "Челси" (22 очка) продолжает идти на третьем месте в АПЛ, но приблизился к лидерам чемпионата "Ливерпулю" (28 баллов) и "Манчестер Сити" (23 пункта). "Лестер" (10 очков) занимает 16-ю позицию.

В следующем туре АПЛ команда Мудрика 1 декабря примет "Астон Виллу", а "лисы" 30 ноября на выезде сыграют против "Брентфорда" украинского полузащитника Егора Ярмолюка.

Напомним, в четверг, 28 ноября, "Челси" приедет в гости к немецкому "Хайденхайму" в рамках 4-го тура основного раунда Лиги конференций.

Читайте также:

УПЛ: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Ребров отреагировал на жребий плей-офф за место в элите Лиги наций для сборной Украины

Лига наций-2024/25: полные результаты жеребьевки плей-офф и стыковых матчей