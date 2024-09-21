"Челси" без Мудрика одержал разгромную победу и вышел на второе место в АПЛ (видео)

Подопечные Энцо Марески на выезде не оставили никаких шансов "Вест Хэму".

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика в гостях разбил "Вест Хэм" в стартовом матче 5-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Лондонское дерби завершилось со счетом 0:3 .

Героем поединка стал сенегальский нападающий Николас Джексон, который оформил дубль. Уже на четвертой минуте он открыл счет после передачи Джейдона Санчо, а на 18-й минуте удвоил его, воспользовавшись ассистом Мойсеса Кайседо.

На старте второго тайма Джексон добавил к двум забитым головам еще и результативную передачу, помогая на 47-й минуте отличиться Коулу Палмеру.

Мудрик провел весь матч на скамейке для запасных. В этом сезоне 23-летний украинец принял участие только в двух поединках АПЛ, результативными действиями не отличался.

Обзор матча "Вест Хэм" – "Челси"

Победа позволила подопечным Энцо Марески с 10 очками подняться на второе место в АПЛ. "Молотобойцы" с 4 баллами занимают 14-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Англии "синие" 28 сентября примут "Брайтон", а команда Хулена Лопетеги в тот же день на выезде сыграет против "Брентфорда" украинца Егора Ярмолюка.

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