"Челси" без Мудрика одолел "Копенгаген" в первом матче 1/8 финала Лиги конференций (видео)

Михаил продолжает быть отстранен от футбола из-за проваленного теста на допинг.

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика обыграл "Копенгаген" в первом матче 1/8 финала Лиги конференций сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Паркен" в Копенгагене завершилась со счетом 1:2 .

Первый тайм поединка прошел без забитых голов. На старте второго тайма лондонцы открыли счет – на 47-й минуте отличился Рис Джеймс.

На 65-й минуте подопечные Энцо Марески увеличили свое преимущество – точный удар нанес Энцо Фернандес.

В конце матча датский клуб сумел забить один гол в ворота английской команды – на 80-й минуте окончательный счет игры установил Габриэл.

Отметим, что Мудрик не попал в заявку "Челси" на этот матч. Сейчас Михаил отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.

Обзор матча "Копенгаген" – "Челси"

Ответный матч между "Челси" и "Копенгагеном" состоится в четверг, 13 марта, на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

Победитель пары "Копенгаген" – "Челси" в 1/4 финала Лиги конференций сразится с триумфатором противостояния между норвежским "Мольде" и польской "Легией".

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