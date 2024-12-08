"Челси" без Мудрика оформил безумный камбэк и одержал победу над "Тоттенхэмом" в АПЛ (видео)

Подопечные Энцо Марески сумели полностью перевернуть игру после двух пропущенных мячей на старте встречи.

"Челси" на выезде обыграл "Тоттенхэм" в центральном матче 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "шпор" в Лондоне завершился со счетом 3:4 .

Хозяевам удалось забить два быстрых гола – на 5-й минуте счет в игре открыл Доминик Соланке, а на 11-й минуте отличился Деян Кулусевски. Отметим, что оба раза к взятию ворот привело то, что защитник "синих" Марк Кукурелья поскользнулся и упал на газон.

На 17-й минуте "пенсионеры" сократили отставание – Кукурелья сделал голевой ассист на Джейдона Санчо.

Во втором тайме подопечные Энцо Марески продолжат камбэчить. На 61-й минуте счет сравнял Коул Палмер, реализовав пенальти.

Затем "Челси" еще дважды поразил ворота "шпор" и вырвал победу. На 74-й минуте точный удар нанес Энцо Фернандес, а на 84-й минуте Палмер оформил дубль, во второй раз реализовав пенальти.

Окончательный счет в матче установил на 90+7-й минуте Сон Хын Мин, но его гол уже не спас "Тоттенхэм" от поражения.

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик не попал в заявку на этот матч из-за болезни.

Обзор матча "Тоттенхэм" – "Челси"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Челси" (31 очко) поднялся на второе место в АПЛ. "Синие" на 4 балла отстают от лидера "Ливерпуля", который имеет матч в запасе. "Тоттенхэм" (20 пунктов) находится на 11-й позиции.

В следующем туре АПЛ "пенсионеры" примут "Брентфорд", а "шпоры" на выезде сразятся с "Саутгемптоном". Оба матча состоятся 15 декабря.

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