"Челси" без Мудрика оформил камбэк и драматично вырвал победу в матче 24-го тура АПЛ (видео)

"Челси" украинского винегра Михаила Мудрика на выезде обыграл "Кристал Пэлас" в матче 24-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Селхерст Парк" в Лондоне завершился со счетом 1:3 .

Первыми в этой встрече забили хозяева поля – на 30-й минуте Хефферсон Лерма нанес роскошный удар из-за пределов штрафной в дальнюю "девятку".

На перерыв "орлы" отправились в роли лидера, однако во втором тайме команда Маурисио Почеттино сумела совершить камбэк. Уже на 47-й минуте счет сравнял Конор Галлахер. Ассистом отличился Мало Густо.

А в компенсированное время "пенсионеры" забили еще дважды и вырвали победу. Сначала на 90+1-й минуте Галлахер оформил дубль, а затем на 90+4-й минуте окончательный счет матча установил Энцо Фернандес. Две результативные передачи занес в свой актив Коул Палмер.

Отметим, что Мудрик попал в заявку на этот поединок, но со скамейки запасных на поле так и не вышел.

Обзор матча "Кристал Пэлас" – "Челси"

Будет добавлен в скором времени.

Победа позволила "Челси" (34 очка) выйти на десятое место в АПЛ. "Кристал Пэлас" (24 балла) остался на 15-й позиции.

В следующем туре команда Мудрика 17 февраля на выезде сыграет против "Манчестер Сити", а "орлы" 19 февраля приедут в гости к "Эвертону" украинского защитника Виталия Миколенко.

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