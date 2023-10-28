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"Челси" без Мудрика потерпел сенсационное фиаско от "Брентфорда" с Ярмолюком в АПЛ (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Челси" без Мудрика потерпел сенсационное фиаско от "Брентфорда" с Ярмолюком в АПЛ (видео)

"Челси" – "Брентфорд" / Фото: Associated Press

Михаил остался вне заявки на поединок из-за мышечной травмы.

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика уступил "Брентфорду" еще одного нашего соотечественника Егора Ярмолюка в домашнем матче 10-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 0:2.

Победу "пчелам" принесли голы, забитые во втором тайме. На 58-й минуте счет открыл Итан Пиннок, а в компенсированное время Бриан Мбемо отправил второй мяч в ворота "синих".

Отметим, что Мудрик неожиданно не попал в заявку "Челси" на этот поединок. Главный тренер "пенсионеров" Маурисио Почеттино сообщил, что у Михаила легкая мышечная травма.

В свою очередь, Ярмолюк сыграл свой второй матч в АПЛ. 19-летний украинский полузащитник "Брентфорда" вышел на замену на 76-й минуте.

Обзор матча

После этого поражения "Челси" (12 очков) опустился на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Брентфорд" (13 баллов) поднялся на десятую позицию.

В следующем туре АПЛ "синие" 6 ноября на выезде сыграют с лидером чемпионата "Тоттенхэмом". Двумя днями ранее Ярмолюк и Ко примут "Вест Хэм".

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Дата публикации
Просмотры
643
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