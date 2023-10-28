"Челси" без Мудрика потерпел сенсационное фиаско от "Брентфорда" с Ярмолюком в АПЛ (видео)

Михаил остался вне заявки на поединок из-за мышечной травмы.
"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика уступил "Брентфорду" еще одного нашего соотечественника Егора Ярмолюка в домашнем матче 10-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 0:2.
Победу "пчелам" принесли голы, забитые во втором тайме. На 58-й минуте счет открыл Итан Пиннок, а в компенсированное время Бриан Мбемо отправил второй мяч в ворота "синих".
Отметим, что Мудрик неожиданно не попал в заявку "Челси" на этот поединок. Главный тренер "пенсионеров" Маурисио Почеттино сообщил, что у Михаила легкая мышечная травма.
В свою очередь, Ярмолюк сыграл свой второй матч в АПЛ. 19-летний украинский полузащитник "Брентфорда" вышел на замену на 76-й минуте.
Обзор матча
После этого поражения "Челси" (12 очков) опустился на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Брентфорд" (13 баллов) поднялся на десятую позицию.
В следующем туре АПЛ "синие" 6 ноября на выезде сыграют с лидером чемпионата "Тоттенхэмом". Двумя днями ранее Ярмолюк и Ко примут "Вест Хэм".
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