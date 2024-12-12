"Челси" без Мудрика разобрался с "Астаной" и закрепил свое лидерство в Лиге конференций (видео)

Лондонцы продолжают идти без очковых потерь в турнире, выиграв пятый поединок подряд.

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на выезде одержал уверенную победу над казахстанской "Астаной" в матче пятого тура основной стадии Лиги конференций сезона-2024/25. Поединок в городе Алматы завершился со счетом 1:3 .

Все голы в этой встрече были забиты в первом тайме. Дубль в составе "синих" оформил 18-летний воспитанник "Барселоны" Марк Гиу, отличившись на 14-й и 18-й минутах.

Затем на 39-й минуте Ренату Вейга отправил третий мяч в ворота казахстанского клуба. На 45-й минуте хозяева отквитали один гол – точный удар в активе Марина Томасова.

Отметим, что Мудрик не попал в заявку на этот поединок из-за болезни. "Пенсионеры" играли резервным составом.

Обзор матча "Астана" – "Челси"

Будет добавлен в скором времени.

Для "Челси" это пятая победа в пяти матчах нынешнего розыгрыша третьего по престижности евротурнира. Подопечные Энцо Марески с 15 очками возглавляют общую турнирную таблицу основного раунда Лиги конференций, имея разницу забитых и пропущенных мячей 21:4.

"Астана" имеет в своем активе 4 зачетных балла и занимает 24-е место турнирной таблицы Лиги конференций.

В заключительном шестом туре Лиги конференций английский клуб примет ирландский "Шэмрок Роверс", а представитель чемпионата Казахстана на выезде будет противостоять кипрскому АПОЭЛу. Оба матча состоятся 19 декабря.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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