"Челси" без Мудрика удержал победу над новичком АПЛ – соперник чуть не совершил мегакамбэк (видео)

Михаил провел весь матч против "Лутона" на скамейке для запасных.

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на выезде обыграл "Лутон" в матче 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Кенилворт Роуд" завершился со счетом 2:3 .

Подопечные Маурисио Почеттино вышли вперед уже на 12-й минуте, когда Коул Палмер воспользовался грубой ошибкой защитника хозяев и из пределов штрафной отправил мяч в дальний угол.

Ближе к концу первого тайма "синие" удвоили свое преимущество – Нони Мадуэке на 37-й минуте из пределов штрафной мощно вколотил мяч в ближний угол.

В середине второго тайма "Челси" забил в третий раз – на 70-й минуте Николас Джексон вывел Палмера один на один с голкипером "Лутона", а 21-летний англичанин уверенно разобрался и забил уже в пустые ворота.

Казалось, что в этом матче уже все решено, однако новичок АПЛ сумел возродить интригу. На 74-й минуте Элайджа Адебайо ударом головой поразил ворота "Челси", но гол был отменен из-за офсайда.

Прошло еще шесть минут и хозяева поля забили уже по правилам – Росс Баркли головой пробил в дальний угол после подачи с углового. На 86-й минуте "Лутон" сократил отставание в счете до минимума – отличился Адебайо.

В конце матча подопечные Роба Эдвардса смело шли вперед и пытались вырвать ничью, однако лондонцам удалось удержать победу. Мудрик попал в заявку на поединок, но на поле не выходил.

Отметим, что в этом матче "Лутон" превзошел "Челси" по количеству ударов – 15 против 12, хотя в створ ворот бил меньше – 6:8. По ожидаемым голам (xG) дебютант элитного дивизиона также имел преимущество – 2,81 на 1,57.

Обзор матча "Лутон" – "Челси"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Челси" (28 очков) занимает десятое место в АПЛ. "Лутон" (15 баллов) идет в зоне вылета на 18-й строчке.

В следующем туре команда Мудрика 13 января примет "Фулхэм", а "Лутон" 15 января на выезде сыграет против "Бернли".

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