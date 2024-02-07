"Челси" без Мудрика в переигровке разбил "Астон Виллу" и вышел в 1/8 финала Кубка Англии (видео)

Михаил Мудрик весь матч против бирмингемцев провел на скамейке для запасных.

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика победил "Астон Виллу" в матче-переигровке 1/16 финала Кубка Англии. Поединок на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме завершился со счетом 1:3 .

В первом тайме "синие" создали себе комфортный гандикап. На 11-й минуте лондонцев вывел вперед Конор Галлахер после передачи Нони Мадуэке.

На 21-й минуте Николас Джексон удвоил преимущество "Челси", ассистом отличился Мало Густо.

После перерыва "пенсионеры" довели дело до разгрома. На 54-й минуте роскошным прямым ударом со штрафного забил Энцо Фернандес.

Бирмингемцы смогли ответить лишь голом престижа в конце встречи. На 90+1-й минуте окончательный счет поединка установил Мусса Диаби.

Отметим, что Мудрик провел весь матч на скамейке для запасных.

К слову, первая игра между командами на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершилась вничью 0:0 . Именно поэтому "Астон Вилла" и "Челси" сошлись повторно, чтобы определить обладателя путевки в 1/8 финала.

За выход в четвертьфинал турнира подопечные Маурисио Почеттино сразятся с "Лидсом". Этот матч состоится 28 февраля на арене "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является "Манчестер Сити". В прошлом году команда Хосепа Гвардиолы в финале победила "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

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