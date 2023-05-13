"Челси" без Мудрика выдал голевую перестрелку в АПЛ, Забарный неудачно дебютировал в основе "Борнмута"

Как прошли поединки с участием команд украинцев в чемпионате Англии.
В матчах 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика дома сыграл вничью с "Ноттингемом" (2:2), а "Борнмут" другого нашего соотечественника Ильи Забарного на выезде уступил "Кристал Пэласу" (2:0).
Команда Фрэнка Лэмпарда пропустила в дебюте встречи – Тайво Авонии вывел "лесников" вперед на 13-й минуте.
На старте второго тайма "синие" не только отыгрались, но и повели в счете – дублем отличился Рахим Стерлинг.
Однако удержать победу лондонцам не удалось. На 62-й минуте Авонии оформил дубль и спас свою команду от поражения.
Отметим, что Мудрик провел весь поединок на скамейке запасных.
- "Челси" (43 очка) занимает 11-е место в АПЛ. "Ноттингем" (34 балла) идет на 16-й позиции.
- В следующем туре "пенсионеры" 21 мая на выезде сыграют с "Манчестер Сити", а "лесники" днем ранее примут "Арсенал" украинца Александра Зинченко.
В параллельном матче Забарный впервые вышел в стартовом составе "Борнмута" на матч АПЛ, но взять очки в игре с "Кристалл Пелесом" команде украинца не удалось.
Дублем в составе "орлов" выстрелил Эберечи Эзе, который забивал на 39-й и 58-й минутах. Забарный провел на поле весь матч.
- Несмотря на поражение, "Борнмут" (39 очков) идет 14-м в турнирной таблице и гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон. "Кристал Пэлас" имеет 43 балла и занимает 12-ю строчку.
- В следующем туре команда Забарного 20 мая примет "Манчестер Юнайтед", а "Кристал Пэлас" в тот же день на выезде сойдется с "Фулхэмом".
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