"Челси" без Мудрика вырвал победу над "Борнмутом" с Забарным в напряженном матче АПЛ (видео)

"Челси" Михаила Мудрика на выезде одолел "Борнмут" Ильи Забарного в матче 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Конкурентный поединок завершился со счетом 0:1 .

В первом тайме "вишни" превосходили лондонский клуб, однако забить так и не сумели. Лучший шанс упустил Эванилсон, который на 38-й минуте не рализировал пенальти.

После перерыва игра выровнялась и подопечные Энцо Марески нашли свой голевой момент, позволивший им вырвать победу. На 86-й минуте Кристофер Нкунку забил после передачи Джейдона Санчо.

Отметим, что Забарный отыграл весь матч в центре обороны "Борнмута", а вот Мудрик со скамейки запасных "Челси" так и не появился на поле.

Обзор матча "Борнмут" – "Челси"

Благодаря этой победе "Челси" (7 очков) поднялся на седьмое место в АПЛ. "Борнмут" с 5 баллами находится на 11-й позиции.

В следующем туре чемпионата Англии команда Мудрика 21 сентября на выезде встретится с "Вест Хэмом", а подопечные Андони Ираолы в тот же день в гостях сразятся с "Ливерпулем".

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