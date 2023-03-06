Челси – Боруссия Дортмунд: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 7 марта, "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика примет дортмундскую "Боруссию" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что первая встреча между клубами завершилась победой "черно-желтых" со счетом 1:0.

В том матче Мудрик дебютировал за "пенсионеров" в Лиге чемпионов. Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле 70 минут, результативными действиями не отличился.

Где смотреть матч Челси – Боруссия Дортмунд

На территории Украины ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Челси" и "Боруссией" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Текстовая онлайн-трансляция игры будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Челси – Боруссия Дортмунд

Букмекерские конторы в предстоящем поединке отдают предпочтение лондонцам. На победу команды Грэма Поттера можно поставить с коэффициентом 1,90. Ничья – 3,70. Выигрыш немецкого клуба – 4,30.

А вот фаворитом двухматчевого противостояния называется уже "Боруссия". На выход дортмундского коллектива в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,66. Итоговый успех "Челси" оценивается в 2,34.

В прошлом уикенде "Челси" прервал свою шестиматчевую серию без побед во всех турнирах, на собственном поле обыграв "Лидс" в рамках английской Премьер-лиги. В настоящее время лондонцы занимают десятое место в АПЛ, имея в своем активе 34 очка.

"Лидс" в рамках английской Премьер-лиги. В настоящее время лондонцы занимают десятое место в АПЛ, имея в своем активе 34 очка. Дортмундцы в последнем матче дома одолели "РБ Лейпциг" в Бундеслиге, одержав десятую подряд победу в 2023 году. "Шмели" с 49 очками занимают второе место в чемпионате Германии, уступая "Баварии" только по дополнительным показателям.

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