Челси – Боруссия Дортмунд: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Текстовый репортаж ответного поединка плей-офф Лиги чемпионов между английским и немецким клубами.

Во вторник, 7 марта, "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика примет дортмундскую "Боруссию" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча между клубами завершилась победой "черно-желтых" со счетом 1:0.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 17 марта.

В прошлом уикенде "Челси" прервал свою шестиматчевую серию без побед во всех турнирах, на собственном поле обыграв "Лидс" в рамках английской Премьер-лиги. В настоящее время лондонцы занимают десятое место в АПЛ, имея в своем активе 34 очка.

"Лидс" в рамках английской Премьер-лиги. В настоящее время лондонцы занимают десятое место в АПЛ, имея в своем активе 34 очка. Дортмундцы в последнем матче дома одолели "РБ Лейпциг" в Бундеслиге, одержав десятую подряд победу в 2023 году. "Шмели" с 49 очками занимают второе место в чемпионате Германии, уступая "Баварии" только по дополнительным показателям.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция второго поединка между "Челси" и "Боруссией".