"Челси" и "Арсенал" расписали боевую ничью в АПЛ – Мудрик забил шедевр и заработал пенальти (видео)

Лондонское дерби между командами Михаила Мудрика и Александра Зинченко не определило победителя.

"Челси" и "Арсенал" сыграли вничью в центральном матче 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне закончился со счетом 2:2 .

Первыми в этой игре забили хозяева поля. На 15-й минуте Коул Палмер реализовал пенальти, заработанный Михаилом Мудриком – украинский вингер пробивал головой, а мяч попал в руку защитнику "канониров" Уильяму Салиба.

В начале второго тайма "синие" удвоили свое преимущество. Мудрик на 48-й минуте с левого фланга эффектно забросил мяч за воротничок голкиперу "Арсенала".

Однако удержать победу подопечные Маурисио Почеттино не сумели. На 77-й минуте Деклан Райс сократил отставание "пушкарей", а еще через семь минут Леандро Троссард вырвал ничью для команды Микеля Артеты.

Отметим, что Мудрик и Зинченко вышли в стартовых составах "Челси" и "Арсенала" соответственно. Александр отыграл только первый тайм, после чего его заменил Такехиро Томиясу. Михаил же провел на поле 66 минут и был заменен на Николаса Джексона.

Добавим, что на 11-й минуте Зинченко заработал желтую карточку, сфолив против Мудрика, который пробросил себе мяч вперед.

Обзор матча

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