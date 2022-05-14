"Челси" и "Ливерпуль" поддержали Украину и определили победителя Кубка Англии.

В субботу, 14 мая, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся финальный матч Кубка Англии, в котором встречались лондонский "Челси" и "Ливерпуль".

Решающий поединок турнира завершился без голов в основное время. В экстра-таймах команды также не смогли распечатать ворота друг друга, поэтому судьбу трофея определила серия пенальти.

Победу в серии послематчевых одиннадцатиметровых одержала команда Юргена Клоппа - 5:6. Решающий удар не смог реализовать полузащитник "синих" Мэйсон Маунт.

Для "Ливерпуля" трофей стал уже вторым в нынешнем сезоне. В конце февраля "мерсисайдцы" победили "Челси", причем также в серии пенальти.

"Красные" в восьмой раз в своей истории завоевали Кубок Англии. До этого "Ливерпуль" последний раз выигрывал этот трофей в 2006 году.

Отметим, что перед финалом Кубка Англии "Челси" и "Ливерпуль" выразили поддержку Украине в войне с российскими оккупантами. Команды вышли на поле с флагом Украины, на котором было написано слово "peace" ("мир").

Скриншот по трансляции

Напомним, "Ливерпуль" также пробился в финал Лиги чемпионов-2021/22. В субботу, 28 мая, "красные" будут бороться за трофей с мадридским "Реалом".

Как тренируются украинские спортсмены в условиях войны – Вадим Гутцайт

Читайте также:

Бех-Романчук посвятила Украине медаль Бриллиантовой лиги: я на своем фронте не должна давать заднюю

Хоккейный сезон официально завершен: стало известно имя нового чемпиона Украины

Россия отказалась освободить из-под стражи звезду американского баскетбола: в чем ее обвиняют