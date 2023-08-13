"Челси" и "Ливерпуль" расписали ничью в центральном матче 1-го тура АПЛ – Мудрик вышел на замену

Михаил появился на поле за десять минут до конца встречи.

"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в центральном матче 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24. Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 1:1 .

"Мерсисайдцы" вышли вперед на 18-й минуте благодаря голу Луиса Диаса.

Вскоре "красные" могли укрепить свое преимущество, но гол Мохамеда Салаха на 29-й минуте был отменен из-за офсайда.

На 37-й минуте лондонцы сравняли счет – Аксель Дисаси отличился после подачи Бена Чилуэлла.

А уже через две минуты Чилуэлл забил и сам, но арбитр отменил взятие ворот из-за положения вне игры.

Во втором тайме команды не сумели поразить ворота друг друга. Следовательно, ничья 1:1.

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик начал поединок на скамейке для запасных и вышел на поле лишь на 81-й минуте, заменив Рахима Стерлинга.

Во 2-м туре АПЛ команда Маурисио Почеттино, для которого матч с "Ливерпулем" стал дебютным на посту главного тренера "пенсионеров", 20 августа на выезде сыграет против "Вест Хэма". А подопечные Юргена Клоппа днем ранее будут принимать "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного.

Читайте также:

Забарный помог "Борнмуту" спасти ничью на старте АПЛ, "Эвертон" без Миколенко потерпел поражение

"Арсенал" без Зинченко непростой победой стартовал в новом сезоне АПЛ

Дубль Холанда: "Манчестер Сити" одержал разгромную победу в матче-открытии нового сезона АПЛ (видео)