"Челси" и "Ливерпуль" синхронно одержали разгромные победы в Лиге чемпионов

"Челси" / © Associated Press

В рамках третьего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26 "Челси" дома разгромил "Аякс" ( 5:1 ), а "Ливерпуль" на выезде разбил "Айнтрахт" ( 1:5 ).

Уже на 15-й минуте матча на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне нидерландский клуб остался в меньшинстве – прямую красную карточку получил Кеннет Тейлор.

Еще в первом тайме подопечные Энцо Марески воспользовались численным преимуществом – голами отличились Марк Гиу, Мойзес Кайседо, Энцо Фернандес (с пенальти) и Эстеван (с пенальти). Амстердамцы ответили точным ударом Ваута Вегхорста с пенальти.

В начале второй половины встречи еще один мяч за "Челси" забил Тайрик Джордж, установив окончательный счет игры.

После этой победы "Челси" (6 очков) занимает 11-е место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. "Аякс" идет последним, проиграв все три матча.

В четвертом туре Лиги чемпионов лондонцы на выезде встретятся с "Карабахом", в то время как амстердамцы примут "Галатасарай". Оба матча состоятся 5 ноября.

Обзор матча "Челси" – "Аякс"

В параллельном матче, который проходил во Франкфурте, хозяева открыли счет на 26-й минуте – Расмус Кристенсен вывел "Айнтрахт" вперед в игре с "Ливерпулем".

Однако дальше подопечные Арне Слота пять раз поразили ворота немецкого клуба – забивали Юго Экитике, Вирджил Ван Дейк, Ибраима Конате, Коди Гакпо и Доминик Собослай.

После этой победы "Ливерпуль" (6 очков) занимает десятое место в таблице Лиги чемпионов. "Айнтрахт" (3 пункта) располагается на 22-й позиции.

В четвертом туре Лиги чемпионов мерсисайдцы 4 ноября примут мадридский "Реал", в то время как франкфуртцы в тот же день на выезде сойдутся с "Наполи".

Обзор матча "Айнтрахт" – "Ливерпуль"

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.