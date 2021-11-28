"Челси" и "Манчестер Юнайтед" не определили сильнейшего в главной битве тура Чемпионата Англии

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" не определили сильнейшего в главной битве тура Чемпионата Англии

"Синие" смогли избежать поражения благодаря пенальти.

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в центральном поединке 13-го тура английской Премьер-лиги. Противостояние на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершилось со счетом 1:1 .

В первом тайме команды не забили голов, оставив все самое интересное во вторую половину встречи. На 50-й минуте Джейдон Санчо вывел "красных дьяволов" вперед.

Добивать хозяев на 64-й минуте вышел из лавы запасных Криштиану Роналду, однако "манкунианцы" не забили, а сразу пропустили. Уже через три минуты Жоржинью реализовал пенальти и сделал счет равным. Попытки команд вырвать победу в принципиальном дерби успехом не увенчались.

"Челси" (30 очков) остался лидером АПЛ. Команда Томаса Тухеля на один балл опережает "Манчестер Сити" и на два - "Ливерпуль". МЮ с 18 очками занимает восьмую позицию.

В следующем туре АПЛ "синие" 1 декабря на выезде сыграют с "Уотфордом", а "манкунианцы" на следующий день примут "Арсенал".

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