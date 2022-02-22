"Челси" комфортно победил чемпиона Франции в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

"Синие" сделали заявку на выход в четвертьфинал.

Лондонский "Челси" на домашней арене обыграл французский "Лилль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0 .

Команда Томаса Тухеля забила первый мяч в дебюте поединка. Его автором на 8-й минуте стал Кай Хаверц.

После перерыва "пессионеры" укрепили свое преимущество. На 63-й минуте второй гол в ворота "догов" забил Кристиан Пулишич.

Полную версию поединка смотрите здесь. Ответный матч команды проведут 16 марта во Франции.

"Челси" занял в своей группе второе место, уступив туринскому "Ювентусу". Также в этом квартете были российский "Зенит" и шведский "Мальме".

"Лилль" стал лидером группы, опередив австрийский "РБ Зальцбург", испанскую "Севилью" и немецкий "Вольфсбург".

Отметим, что "Челси" - действующий победитель Лиги чемпионов. А "Лилль" - действующие чемпионы Франции. В прошлом сезоне "доги" сенсационно прервали внутреннюю гегемонию ПСЖ, опередив в таблице парижский клуб на одно очко.

Добавим, что в параллельном матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанский "Вильярреал" и итальянский "Ювентус" сыграли вничью (1:1).

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