"Челси" комфортно победил чемпиона Франции в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

"Синие" сделали заявку на выход в четвертьфинал.
Лондонский "Челси" на домашней арене обыграл французский "Лилль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Команда Томаса Тухеля забила первый мяч в дебюте поединка. Его автором на 8-й минуте стал Кай Хаверц.
После перерыва "пессионеры" укрепили свое преимущество. На 63-й минуте второй гол в ворота "догов" забил Кристиан Пулишич.
Полную версию поединка смотрите здесь. Ответный матч команды проведут 16 марта во Франции.
- "Челси" занял в своей группе второе место, уступив туринскому "Ювентусу". Также в этом квартете были российский "Зенит" и шведский "Мальме".
- "Лилль" стал лидером группы, опередив австрийский "РБ Зальцбург", испанскую "Севилью" и немецкий "Вольфсбург".
- Отметим, что "Челси" - действующий победитель Лиги чемпионов. А "Лилль" - действующие чемпионы Франции. В прошлом сезоне "доги" сенсационно прервали внутреннюю гегемонию ПСЖ, опередив в таблице парижский клуб на одно очко.
Добавим, что в параллельном матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанский "Вильярреал" и итальянский "Ювентус" сыграли вничью (1:1).
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