Челси – Лилль, Вильяреал – Ювентус: где смотреть и ставки букмекеров на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Челси – Лилль, Вильяреал – Ювентус: где смотреть и ставки букмекеров на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Действующий обладатель трофея продолжает защиту титула, но теперь уже на стадии плей-офф.

Во вторник, 22 февраля , состоится третий день поединков 1/8 финала Лиги чемпионов-2021/22.

В этот день поход за защитой "ушастого" продолжит действующий победитель турнира — английский "Челси". Подопечные Томаса Тухеля дома примут французский "Лилль", сенсационно ставший победителем своей группы. Вторую пару игрового дня составят испанский "Вильярреал" и итальянский "Ювентус".

Поединки состоятся на полях лондонцев и "желтой субмарины" соответственно, начало обеих игр – в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Челси — Лилль

На территории Украины поединок прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Челси – Лилль

Очевидным фаворитом этого противостояния являются хозяева. Так, коэффициент на победу "синих" составляет 1,33. Ничья – 5,45. Победа французского коллектива, в свою очередь, оценивается в 12.

"Челси" занял в своей группе второе место, уступив туринскому "Ювентусу". Также в этом квартете были российский "Зенит" и шведский "Мальме";

"Лилль" стал лидером группы, опередив австрийский РБ "Зальцбург", испанскую "Севилью" и немецкий "Вольфсбург".

Где смотреть матч Вильярреал – Ювентус

На территории Украины поединок прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч Вильярреал – Ювентус.

Как ни странно, но букмекеры отдают предпочтение в этой дуэли испанцам. Коэффициент на победу "Вильярреала" составляет 2,52. Ничья – 3,38. Победа "старой синьоры", между тем, оценивается в 3,09.

"Желтая субмарина" финишировала в группе второй, лидерство завоевал английский "Манчестер Юнайтед". Позади остались итальянская "Аталанта" украинца Руслана Малиновского и швейцарский "Янг Бойз";

Туринцы, в свою очередь, выиграли квартет у все того же "Челси", "Зенита" и "Мальме".

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