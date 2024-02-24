Челси – Ливерпуль: где смотреть и ставки букмекеров на финал Кубка английской лиги

Главная битва за трофей состоится в воскресенье, 25 февраля, на "Уэмбли".

В воскресенье, 25 февраля, состоится финальный матч Кубка английской лиги, в котором сойдутся "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика и "Ливерпуль".

Решающий поединок турнира будет сыгран на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

На пути в финал "Челси" прошел "Уимблдон", "Брайтон", "Блэкберн", "Ньюкасл" и "Мидлсбро".

Соперниками "Ливерпуля" по дороге в финал были "Лестер", "Борнмут", "Вест Хэм" и "Фулхэм".

Где смотреть матч Челси – Ливерпуль

На территории Украины матч "Челси" – "Ливерпуль" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Челси – Ливерпуль

Фаворитом финала Кубка английской лиги букмекеры считают "Ливерпуль". На победу "мерсисайдцев" в основное время принимаются ставки с коэффициентом 2,20. Ничья – 3,80. Выигрыш "Челси" – 3,45.

Завоевание командой Юргена Клоппа трофея оценивается коэффициентом 1,64. Триумф подопечных Маурисио Почеттино по итогам возможных овертаймов и серии пенальти – 2,30.

Напомним, действующим обладателем Кубка английской лиги является "Манчестер Юнайтед". В финале прошлого розыгрыша турнира "красные дьяволы" разобрались с "Ньюкаслом".

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