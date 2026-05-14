Челси — Манчестер Сити: где смотреть и прогноз букмекеров на финал Кубка Англии

Решающий поединок турнира состоится 16 мая на "Уэмбли".

Максим Приходько
"Челси" — "Манчестер Сити" / © Associated Press

В субботу, 16 мая, "Челси" и "Манчестер Сити" встретятся в финале Кубка Англии сезона-2025/26.

Поединок состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

В полуфинале "Челси" обыграл "Лидс" (1:0), а "Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Саутгемптоном" (2:1).

Где смотреть матч Челси — Манчестер Сити

В Украине матч "Челси" — "Манчестер Сити" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Прогноз букмекеров на матч Челси — Манчестер Сити

Фаворитом финального матча Кубка Англии букмекеры считают "Манчестер Сити". На победу команды Хосепа Гвардиолы в основное время можно поставить с коэффициентом 1,70. Ничья — 4,00. Выигрыш "Челси" по итогам 90 минут поединка — 4,75.

Вероятность завоевания трофея "горожанами" оценивается коэффициентом 1,37. Итоговый триумф лондонского клуба — 3,00.

Отметим, что "Манчестер Сити" уже завоевал один трофей в этом сезоне — Кубок английской лиги, одолев в финале "Арсенал" (2:0).

Также "небесно-голубые" продолжают борьбу за титул чемпиона в АПЛ. За два тура до конца подопечные Гвардиолы отстают от лидера чемпионата "Арсенала" на 2 очка.

"Манчестер Сити" уже гарантировал себе место в основном раунде Лиги чемпионов на следующий сезон. "Челси", который сейчас занимает 9-ю позицию в АПЛ, потенциальный выигрыш Кубка Англии даст автоматическую путевку в основную стадию Лиги Европы.

