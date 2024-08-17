Челси – Манчестер Сити: где смотреть и ставки букмекеров на центральный матч 1-го тура АПЛ

Поединок состоится 18 августа в Лондоне.
В воскресенье, 18 августа, "Челси" и "Манчестер Сити" сойдутся в центральном матче 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.
Поединок состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
Отметим, что в составе "Челси" выступает украинский вингер Михаил Мудрик. Для "синих" это будет первый матч под руководством нового главного тренера Энцо Марески.
В прошлом сезоне лондонцы финишировали на шестом месте в АПЛ. "Манчестер Сити" в четвертый раз подряд стал чемпионом Англии, установив таким образом рекорд.
Где смотреть матч Челси – Манчестер Сити
В Украине поединок "Челси" – "Манчестер Сити" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.
Прогнозы букмекеров на матч Челси – Манчестер Сити
Несомненным фаворитом поединка букмекеры считают "Манчестер Сити". На победу подопечных Хосепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 1,94. Ничья – 4,10. Выигрыш "Челси" – 4,10.
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