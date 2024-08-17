Челси – Манчестер Сити: где смотреть и ставки букмекеров на центральный матч 1-го тура АПЛ

В воскресенье, 18 августа, "Челси" и "Манчестер Сити" сойдутся в центральном матче 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Отметим, что в составе "Челси" выступает украинский вингер Михаил Мудрик. Для "синих" это будет первый матч под руководством нового главного тренера Энцо Марески.

В прошлом сезоне лондонцы финишировали на шестом месте в АПЛ. "Манчестер Сити" в четвертый раз подряд стал чемпионом Англии, установив таким образом рекорд.

Где смотреть матч Челси – Манчестер Сити

В Украине поединок "Челси" – "Манчестер Сити" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Челси – Манчестер Сити

Несомненным фаворитом поединка букмекеры считают "Манчестер Сити". На победу подопечных Хосепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 1,94. Ничья – 4,10. Выигрыш "Челси" – 4,10.

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